Valencia, Gayà: "Brutto secondo tempo, dobbiamo cambiare registro"

Dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa dell'Espanyol, il difensore del Valencia Gayà ha ammesso le colpe della squadra: "Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, davvero. Il primo è stato abbastanza buono. Abbiamo avuto 35 minuti buoni ma da lì, con un'occasione che ha fermato Neto, abbiamo iniziato a dubitare e a ritirarci in difesa. Il dominio dell'Espanyol è cresciuto, questo non può accadere di nuovo, la seconda parte non è stata degna di questa squadra, è mancata attenzione. Non possiamo farlo di nuovo se vogliamo essere all'altezza. Questo campo è difficile. Dobbiamo analizzare a freddo cosa abbiamo sbagliato nella ripresa e correggerlo".