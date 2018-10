Valencia, Gayà: "Mai trovata una squadra tanto fisica come lo United"

Secondo la stampa spagnola il migliore in campo del Valencia contro il Manchester United è stato Luis Gaya. Queste le parole dell'esterno mancino a Superdeporte: "Ciò che abbiamo fatto ieri non era semplice, sapevamo di non poter perdere e siamo scesi benissimo in campo. Siamo stati superiori agli avversari, anche se ci è mancata un po' di precisione. Usciamo rafforzati da Old Trafford. E' stata dura, non ho mai incontrato una squadra così fisica come il Manchester United".