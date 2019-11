Con quattro punti in classifica molto del futuro in Champions League del Valencia si deciderà domani nel match contro il Lille al 'Mestalla'. Della sfida ha parlato uno dei leader dello spogliatoio spagnolo, José Luis Gaya: "Affronteremo la gara di domani come una finale. Questa è la realtà. Non vincere contro il Lille vorrebbe dire per noi complicare tantissimo la classifica del girone e rischiare fortemente l'eliminazione dalla Champions League. Per questo stiamo preparando questa partita come uno step fondamentale per il futuro del club in questa competizione. Il rapporto con la tifoseria? Per noi giocare al Mestalla è sempre stata un'arma in più. Per le altre squadre giocare qui è un problema ma adesso tocca a noi riguadagnare la fiducia dei tifosi. In questo modo anche in campo sarà tutti più facile".