José Luis Gayá giura nuovo amore al Valencia. Intervistato da As, il terzino dei murciélagos ha infatti parlato così del suo futuro: "Ho sempre detto che al Valencia sono più che felice. Questa è casa mia, qui ho tutto e ho sempre voluto giocare in questa squadra. Futuro? Non penso a nient'altro che a restare al Valencia per ancora tanti, tanti anni", le parole del classe '95 nato proprio a Pedreguer (Comunidad Valenciana). Gayá, in passato, era stato seguito con attenzione anche dalla Juventus.