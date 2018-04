Valencia, gli spagnoli puntano a tenere Guedes. Oggi incontro col PSG

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Determinato ad acquistare Gonçalo Guedes, l'azionista di maggioranza del Valencia Peter Lim si riunirà a breve con Nasser Al-Khelaifi, proprietario del PSG per provare a chiudere il trasferimento del giocatore portoghese di proprietà dei francesi. Secondo il giornale Superdeporte questo incontro si terrà a Doha in Qatar, alla presenza anche dell'agente di Guedes, Jorge Mendes. Il PSG ha già in mano un'offerta tra i 35 e i 40 milioni per Guedes.