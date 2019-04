Valencia, Guedes: "Non siamo ancora in semifinale di Europa League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Movistar, il mattatore di Villarreal-Valencia (1-3) Gonçalo Guedes ha commentato così la vittoria dei pipistrelli nell'andata dei quarti di finale di Europa League e la sua doppietta: "Sapevamo che ci aspettava una partita complicata, ma siamo riusciti a ottenere un vantaggio di due reti. Sono felice per i miei gol e per la vittoria. Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo questo risultato. Occhio però, non siamo ancora in semifinale e dobbiamo stare attenti. Il Villarreal ha un'ottima squadra e al Mestalla la prossima settimana cercherà in ogni modo di ribaltare tutto".