Valencia, Guedes: "Rosa migliorata. Champions? Juve e United top club"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Gonçalo Guedes (21) parla in conferenza come nuovo calciatore del Valencia. Tornato al Mestalla dopo l'esperienza dello scorso anno, l'ex PSG ha dichiarato: "La mia intenzione è sempre stata chiara. Al termine della scorsa stagione ho detto al tecnico del Valencia che volevo restare qui. Tuttavia non dipendeva da me, ma ho parlato col mio agente. Per me è stato importante tornare qui, ora davvero sono felice. La rosa, tuttavia, è migliorata. Vogliamo fare bene nella Liga ma anche in Champions League. Il girone con Juventus, Manchester United e Young Boys? Impossibile dire se andremo agli ottavi, ovviamente daremo tutto per superare il turno. Sfideremo grandi squadre, con ottimi calciatori", le parole del calciatore lusitano.