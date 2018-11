Valencia, Guedes sfida lo Young Boys: "Faremo di tutto per vincere"

L'esterno d'attacco del Valencia Gonçalo Guedes, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con lo Young Boys, ha parlato così: "Faremo di tutto per vincere dinanzi ai nostri tifosi domani. Dobbiamo costruire più occasioni da rete possibile e segnare tante reti. Pesonalmente mi sento bene, un po' stanco, ma pronto per giocare domani. Poche reti? Dobbiamo continuare a lavorare e fare quello che ci chiede Marcelino, senza smettere di volerci migliorare".