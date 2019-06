Valencia, idea Denis Suarez per il centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Denis Suárez (25) potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, lo spagnolo tornerà dall'Arsenal al termine del prestito ma molto probabilmente non rimarrà in blaugrana. Il Valencia proverà l'offensiva per accaparrarsi un centrocampista duttile e in grado di potersi inserire al meglio negli schemi di Marcelino.