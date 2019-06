Valencia, il giovane Lee Kang-in andrà via ma solo in prestito

Il giovane sudcoreano Lee Kang-in ha brillato al Mondiale Under 20 e ora il Valencia rischia di perderlo. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni di Superdeporte il club spagnolo ha deciso di cedere il centrocampista, nominato come miglior giocatore del Mondiale U20, soltanto in prestito e non a titolo definitivo per permettergli di trovare spazio e fare esperienza.