Valencia, il Real Madrid non molla il crack classe 2000 Ferran Torres

Il Real Madrid non molla Ferran Torres. L'esterno d'attacco del Valencia, classe 2000, è infatti uno degli obiettivi dei blancos per la prossima stagione, anche in virtù del suo contratto in scadenza nel 2021. Autore fin qui di 4 reti e 3 assist in 20 presenze stagionali, Ferran piace da tempo anche alla Juventus.