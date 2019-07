© foto di Imago/Image Sport

Plaza Deportiva parla del mercato del Valencia, pronto ad inseguire un nuovo obiettivo dopo aver di fatto raggiunto Maxi Gomez, attaccante soffiato al West Ham che arriverà al Mestalla dal Celta Vigo. Il sogno dell'allenatore Marcelino, si legge, si chiama Rafael Alcantara do Nascimiento, meglio noto come Rafinha, un passato anche in Serie A con la maglia dell'Inter. I dirigenti dei Murcielagos sono al lavoro per provare ad abbassare la valutazione di 15 milioni di euro posta in essere dal Barcellona.