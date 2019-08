Valencia, individuato il sostituto di Rodrigo: occhi puntati su Thauvin

© foto di Federico Gaetano

Florian Thauvin, esterno del Marsiglia, potrebbe essere il sostituto di Rodrigo. Secondo quanto riportato da AS, il club spagnolo potrebbe offrire 50 milioni di euro per il giocatore francese. Villas Boas è convinto che il 26enne rimarrà in Ligue 1, ma la società iberica potrebbe convincere il calciatore a trasferirsi in Spagna.