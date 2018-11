Il Valencia compirà cento anni nel prossimo marzo, col club spagnolo che sta organizzando da tempo un evento per tutti i suoi tifosi. E' in programma una partita tra le leggende della Società iberica, mentre oggi l'ex attaccante dei taronges Mario Kempes ha fatto sapere che sarà presente al Mestalla. Senza giocare, però, perché nel marzo 2015 è stato operato all'anca e questo intervento gli pregiudica un possibile impiego nella gara delle estrellas valenciane.

Campione del mondo con la nazionale argentina nel 1978, Kempes ha vestito la maglia del Valencia dal 1976 al 1981 e dal 1982 al 1984.

Buenas tardes a través de este medio quiero aclarar, que si he aceptado la invitación para asistir al partido del Valencia C.F el día 23 de marzo pero no para jugar,nada me gustaría más , pero a consecuencia de la operación de cadera que me han realizado es imposible. # Amunt https://t.co/212ac6DayV

— Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 22 novembre 2018