Valencia, Kondogbia: "Col Siviglia dovrò mettere da parte i sentimenti"

Per Geoffrey Kondogbia la prossima sfida di campionato non sarà come tutte le altre, perché il suo Valencia affronterà il Siviglia, club in cui ha giocato nella stagione 2012-13. Queste le parole del centrocampista francese rilasciate ai canali ufficiali del Valencia: "Ricordo il mio periodo nel Siviglia con molto piacere. Ero giovane e si trattava della mia prima esperienza in un grande campionato. Sono stato molto bene lì, e tornarci non sarà semplice sul piano emotivo. Dovrò mettere da parte i sentimenti e dare il massimo per la mia squadra, sarà importante fare una buona partita".