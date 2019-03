Valencia-Krasnodar, le formazioni: pipistrelli con Gameiro-Rodrigo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È tutto pronto al Mestalla per le formazioni ufficiali di Valencia e Krasnodar, in campo alle 21 per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori:

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Lato; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes; Gameiro, Rodrigo. All.: Marcelino.

Krasnodar (4-3-3): Safonov; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Gazinski, Kaboré, Olsson; Wanderson, Claesson, Stotski. All.: Fomenko.