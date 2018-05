Valencia, l'ammissione di Rodrigo: "La mia idea è quella di restare qua"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Valencia Rodrigo ha parlato del suo futuro, come riportato da Marca: "So che ci sono tanti discorsi intorno al mio futuro così come tutte le estati, ma la mia idea è quella di restare al Valencia. E' stata una stagione fantasticae il prossimo anno ci saranno sfide ancora più grandi".