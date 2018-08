Valencia, Lim in Europa per riportare Guedes al Mestalla

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Valencia ha deciso: vuole riportare Gonçalo Guedes (21) al Mestalla. Peter Lim, patron singaporiano dei taronges, sarà in Europa nelle prossime ore e vuole chiudere l'operazione col Paris Saint-Germain per l'attaccante portoghese. Superdeporte sottolinea come ci siano buone chance per vedere nuovamente Guedes alla corte di Marcelino.