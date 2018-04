Valencia, Marcelino: "Abbiamo avuto buone occasioni da gol"

Marcelino Garcia Toral, allenatore del Valencia, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Espanyol (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Marca: "Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dominato, il miglior giocatore non è stato il nostro, ma il loro portiere. Nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra parte in attacco, ma abbiamo commesso qualche errore nella fase finale. Nonostante questo non ricordo chiare occasioni per l'Espanyol. Diamo molto valore alla vittoria, soprattutto per tutte le buone giocate che abbiamo fatto".