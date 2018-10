Valencia, Marcelino: "Il ko con la Juve ci ha aiutato, oggi concesso poco"

Marcelino, tecnico del Valencia, ha commentato così lo 0-0 contro il Manchester United in Champions League: “Ci è mancato soltanto l’ultimo passaggio, ma i miei calciatori hanno fatto il massimo e non posso non apprezzare il loro sforzo. La Juve è la squadra più forte del girone e quel match ci ha insegnato come giocarcela: oggi, infatti, abbiamo concesso poco ed abbiamo mostrato grande solidità. Con Mourinho siamo congratulati a vicenda”.