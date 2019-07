Valencia, Marcelino in bilico: Lim pensa a Mourinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La crisi in casa Valencia apre a nuovi scenari in Liga. Il club iberico, come riportato dal Mundo Deportivo, sta pensando a José Mourinho: il portoghese potrebbe tornare in Spagna dopo l’avventura con il Real Madrid. Peter Lim, numero della società spagnola, potrebbe optare per il tecnico lusitano, visto che anche la posizione di Marcelino è in bilico dopo l’addio di Mateu Alemany.