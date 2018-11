Valencia, Marcelino: "Kondogbia disponibile. Guedes? Valutiamo domani"

Durante l'odierna conferenza stampa all'Allianz Stadium il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato anche delle condizioni fisiche dei suoi giocatori: "Coquelin ha avuto un grande impatto lo scorso anno, purtroppo è fuori da tanto tempo. E' disponibile anche se non al 100%. Kondogbia è disponibile salvo imprevisti. Guedes? Prenderemo una decisione definitiva domani mattina. Garay? Non c'è nessun giocatore che vuol perdersi una sfida del genere. Lui però ha preso un colpo molto forte in allenamento, ancora non riesce a camminare e quindi non può giocare una gara di questo livello. Spero di recuperarlo per sabato".