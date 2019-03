© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Valencia Marcelino Garcia Toral ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani col Krasnodar: "Dobbiamo essere ambiziosi. Il ko di ieri del Real Madrid deve esserci da esempio. Ci aspettano due partite e, nonostante i favori di pronostico, dovremo affrontarle entrambe nel migliore dei modi. Il Krasnodar è una squadra rapida e forte fisicamente, messa bene in attacco. Noi però vogliamo restare in Europa League e dobbiamo dare tutto, stando attenti a non subire reti in casa. La conquista della finale di Copa del Rey ci ha dato tanta consapevolezza, vogliamo continuare su questa nuova strada".