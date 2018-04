Valencia, Marcelino: "Le tre big meglio di noi, ma vogliamo la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente quarto in classifica nella Liga, l'allenatore del Valencia Marcelino Garcia Toral ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani col Getafe: "Affrontiamo un ottimo rivale, ma vogliamo vincere per continuare il nostro cammino verso la Champions League del prossimo anno. Al Getafe ancora non abbiamo mai segnato e dinanzi ai nostri tifosi dobbiamo assolutamente fare una buona partita e ottenere i tre punti. Scontri diretti? Contro Barcellona, Real Madrid e Atletico non abbiamo vinto quest'anno, anche se ci siamo andati vicino. Vogliamo crescere perché queste squadre restano su uno scalino più elevato rispetto al nostro. Futuro? Non mi piacciono le rose lunghe. Dovremmo evitare di avere 25 giocatori, massimo 22. In questa squadra ci sono tanti calciatori importanti, ma non sono io che posso porre loro l'etichetta di incedibili. Il mercato è il mercato".