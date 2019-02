© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'importante 2-2 conquistato dal suo Valencia in casa del Barcellona, il tecnico Marcelino si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Ogni volta che sta vincendo 0-2 e pareggi, puoi rimanere deluso, ma non è così. Abbiamo giocato una gara straordinaria. Abbiamo giocato una partita spettacolare, ma non abbiamo avuto fortuna. Siamo orgogliosi dei giocatori, che si sono comportati molto bene contro un Barcellona in ottima forma. In pochi minuti siamo passati da 1-3 a 2-2 e questo è accaduto diverse volte. Messi? Sappiamo che Messi è decisivo, lo sanno tutti. E' un calciatore straordinario".