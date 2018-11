Valencia, Marcelino: "Nessun rimprovero, ci abbiamo provato ma senza segnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesima gara senza vittoria per il Valencia in casa. La squadra di Marcelino è stata battuta 1-0 dal Girona in casa e il tecnico dopo la gara ha detto: "In generale non abbiamo vinto una partita molto buona. La squadra lavora, crea molto, il Girona ha avuto solo un'occasione, ma ha segnato. Abbiamo avuto 26 occasioni. Ringrazio i giocatori per il loro impegno, lavoro e dedizione. Il gol a volte dipende da fattori non lavorabili. La squadra ha fatto molto per vincere e non ha nemmeno pareggiato. Deve insistere. La cosa normale in questo livello è che vinceremo le partite consecutivamente. Non ci sono rimproveri per i miei giocatori".