Marcelino Garcia Toral, tecnico del Valencia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Krasnodar: "Dovremo difendere bene, avere equilibrio e la giusta mentalità per segnare delle reti. Dobbiamo essere efficaci. Ho già deciso chi giocherà, anche il sostituto di Parejo. Noi cerchiamo sempre di sviluppare il nostro gioco, dobbiamo saper attaccare e contrattaccare. Sarebbe un grave errore pensare solo a difenderci. Guedes? Dobbiamo valutare bene cosa sia meglio per la squadra e per lui. Stiamo analizzando la sua situazione".