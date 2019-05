© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelino, allenatore del Valencia, è così intervenuto in sala stampa al termine della sconfitta interna che ha posto fine all'Europa League della sua squadra: "Prima di tutto vorrei fare i complimenti all'Arsenal, sono stati superiori a noi in entrambe le partite. Non siamo stati abbastanza equilibrati in difesa, non si possono subire sette gol in due partite arrivati a questo punto. Sono comunque orgogliosa che la squadra abbia raggiunto questo traguardo, ora chiedo ai tifosi di aiutarci anche nel finale di stagione".