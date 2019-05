Valencia, Marcelino: "Possiamo rimontare al Mestalla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amarezza per un risultato che pesante. Ma tutto è ancora aperto. Marcelino, tecnico del Valencia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro l'Arsenal (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Siamo dispiaciuti per non aver ottenuto un risultato migliore. Sulle prime due azioni loro hanno fatto gol, il terzo è arrivato in maniera inaspettata, stavamo controllando il match. Ma comunque questa sconfitta non ci toglie dalla mente nulla, possiamo ancora arrivare in finale. Possiamo rimontare al Mestalla".

Il tecnico spagnolo ha anche analizzato alcune situazioni individuali che hanno portato i londinesi al gol: "Oggi abbiamo commesso errori individuali. Ci siamo adattati bene al sistema, ma abbiamo giocato contro due attaccanti che sono molto bravi e che, se si commettono i minimi errori, possono trarne vantaggio. Abbiamo dominato in alcune fasi e abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-2".