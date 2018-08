Valencia, Marcelino: "Real Madrid? Voglio che Rodrigo resti con noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcelino Garcia Toral, allenatore del Valencia, blinda per l'ennesima volta Rodrigo: "Rodrigo è felice al Valencia e tutti vogliamo che resti con noi per il bene del nostro club. Parliamo di un calciatore davvero importante. Se poi tutte e tre le parti in causa si mettono d'accordo e scelgono una soluzione differente, dobbiamo accettarlo e fargli solo i nostri migliori auguri. So però che queste decisioni non dipendono da me, io sono l'allenatore e devo concentrarmi solamente sulla gestione della mia squadra". Rodrigo è ormai da giorni accostato con forza alla maglia del Real Madrid di Lopetegui, suo grande ammiratore.