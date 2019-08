Valencia, Marcelino: "Se il Barca dà Rafinha in prestito noi ci siamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile futuro al Valencia per Rafael Alcantara, meglio noto come Rafinha. In conferenza stampa l'allenatore del club Marcelino ha parlato così della possibilità che l'ex nerazzurro vesta la maglia della sua squadra: "Se il Barcellona dovesse dare Rafinha in prestito lo prenderemo". Il Valencia non si fida dell'acquisto a titolo definitivo in virtù dei troppi infortuni patiti in carriera dal giocatore, questo quanto riportato dal Mundo Deportivo.