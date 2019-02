© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Celtic in Europa League (all'andata vittoria spagnola per 2-0): "Per me il rilassamento è sempre un cattivo compagno di viaggio, la mentalità deve essere vincente a prescindere dal risultato dell'andata. Turnover? Per me la gara di domani è la più importante, magari cambierò qualcosa ma penso solo al Celtic. In difesa ci saranno Garay e Diakhaby. Secondo me il Celtic è una squadra che ha una filosofia ben precisa, all'andata non è riuscita ad esprimersi per il grande lavoro del Valencia. Dani Parejo? Lui è abituato a giocare 3 partite in una settimana, ma domani sarà un puzzle. Kondogbia non ci sarà, Coquelin non è al meglio e Wass giocherà sulla destra viste le assenze di Piccini e Roncaglia".