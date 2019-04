Valencia, Marcelino: "Vogliamo la finale. Arsenal? Non c'è una favorita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vince per 2-0 il Valencia e conquista la terza semifinale negli ultimi 8 anni: una sfida, quella contro il Villarreal, dominata nel doppio confronto che garantisce i bianconeri il passaggio del turno garantendosi così la possibilità di giocarsi l'accesso alla finale contro l'Arsenal. Soddisfatto, ovviamente, il tecnico del Valencia, Marcelino: "Siamo in semifinale di Europa League e siamo molto entusiasti della possibilità di raggiungere la seconda finale nell'anno del nostro centenario: possiamo centrare la Champions League e daremo tutto per arrivare in finale. L'Arsenal? Sta lottando per entrare in Champions, ha grandi calciatori e un allenatore che ci conosce perfettamente, ma in una semifinale può accadere di tutto, non c'è un chiaro favorito" ha ammesso in conferenza stampa. Un obiettivo, quello della semifinale di Europa League, centrato grazie a un grande collettivo: "Ho una squadra competitiva e sono grato al lavoro svolto dai miei calciatori. Dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro e delle prestazioni di questa squadra, ma non siamo ancora soddisfatti; vogliamo vincere la coppa e qualificarci per la prossima Champions League" ha concluso.