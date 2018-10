Valencia, Marcelino: "Vogliamo vincere col Barça: limitiamo Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona in campionato, il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato in conferenza stampa: "Voglio sempre vincere. È una partita importante. Sarebbe un grande passo battere il Barça. Non presteremo particolare attenzione se non l'attenzione che ho posto contro la Real Sociedad o che metterò prima del Leganés. Hanno un grande potenziale ma l'idea è vincere ogni partita. Siamo il Valencia, abbiamo guadagnato meno di quanto volevamo ed è un'opportunità. Anche se sappiamo della difficoltà della gara. Messi? Lo conosciamo tutti, lo abbiamo affrontato per molti anni, sappiamo qual è il suo vero potenziale. Cercheremo di farlo partecipare il meno possibile e soprattutto nelle aree di massima influenza. Spero che sia in giornata no e che giochi poco in area".