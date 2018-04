Valencia, Mina: "Contenti della prestazione. Gol? Mi sono scusato per rispetto"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nonostante il pareggio arrivato contro il Celta Vigo l'attaccante del Valencia Santi Mina ha commentato in modo positivo la prestazione della sua squadra ai microfoni di beIN Sports: "Siamo venuti per giocare un gara molto seria per consolidare il nostro posto in Champions League. Non siamo riusciti a vincere, abbiamo ottenuto un punto e siamo contenti del lavoro e dell'intensità che abbiamo messo. Spodestare il Real Madrid dal terzo posto? Siamo il Valencia, dobbiamo stare il più in alto possibile. Gol dell'ex? Alla fine ci sono riuscito e mi sono scusato con i tifosi del Celta per il rispetto che ho nei loro confronti e per i miei ex compagni di squadra".