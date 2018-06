Valencia, nel contratto di Guedes sarà inserita una clausola alta

© foto di Alterphotos/Image Sport

Come scritto nelle ore passate, il Valencia avrebbe accettato di pagare super cifra per acquistare a titolo definitivo Goncalo Guedes, attaccante portoghese che nella scorsa stagione ha calcato il prato del Mestalla in prestito dal PSG. Per averlo a titolo definitivo, i Murcielagos sarebbero disposti a versare 50 milioni di euro nelle casse del club parigino. Nell'accordo con il giocatore sarà inoltre inserita una clausola rescissoria piuttosto alta, fanno sapere i colleghi transalpini.