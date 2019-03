Valencia, Neto salta il Getafe per infortunio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 18.30 il Valencia ospiterà il Getafe ma dovrà fare a meno di Neto. L'ex portiere della Juventus infatti non sarà a disposizione di Marcelino a causa dell'infortunio subito nell'ultima gara di Europa League in casa del Krasnodar e non è stato inserito tra i convocati.