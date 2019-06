© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Valencia deve continuare a registrare sempre più interesse per Rodrigo. L'attaccante infatti in passato è stato accostato anche al Napoli e nelle ultime ore pare che anche il Barcellona sia pronto a fare follie per acquistare lo spagnolo. Tuttavia secondo la stampa spagnola anche il Bayern Monaco sarebbe pronto a presentare un'offerta per Rodrigo e tutto questo interesse potrebbe far scattare una vera e propria asta. Va ricordando comunque che Rodrigo ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro.