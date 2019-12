© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Cancelo è un obiettivo del Valencia per la finestra di mercato invernale. Come riporta SuperDeporte, il laterale del Manchester City sarebbe infatti l'opzione principale dei pipistrelli per risolvere il problema sulla fascia destra accusato dopo l'infortunio di Piccini. L'ex Juve non sta trovando spazio agli ordini di Guardiola, con cui ha collezionato solamente 15 presenze e 989 minuti giocati finora, e non vedrebbe affatto male un suo ritorno al Mestalla. Più defilato, al momento, Alessandro Florenzi della Roma.