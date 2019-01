© foto di Federico De Luca

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro il Getafe, il Valencia è pronto a chiudere una doppia operazione di mercato. Secondo quanto riporta Marca, i pipistrelli sarebbero infatti vicini all'innesto di Ruben Sobrino e Facundo Roncaglia. L'attaccante dell'Alavés arriverebbe a titolo definitivo per cinque milioni di euro; il difensore ex Fiorentina, oggi al Celta Vigo, in prestito con diritto di riscatto.