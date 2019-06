Valencia, offerto Vezo al Celta Vigo in cambio di Maxi Gomez

Come riportato dal El Faro De Vigo, il Valencia sta cercando la formula giusta per strappare Maxi Gomez al Celta Vigo a una cifra più abbordabile. Il club non valuta infatti il cartellino meno di 50 milioni di euro. Per questo il Valencia avrebbe offerto il centrale portoghese Vezo, giocatore che non rientra nei piani del tecnico Marcelino ma che potrebbe fare al caso del club gallego.