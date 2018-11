Valencia, Parejo: "Con la Juve gara combattuta. Ora testa all'EL"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta subita contro la Juventus, il centrocampista del Valencia Dani Parejo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club spagnolo:

Alla fine un gol nel recupero del Manchester United ha eliminato il Valencia?

"Il calcio è così. Ci siamo affidati a noi, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro in un campo difficile e in casa della di una delle candidate a vincere la Champions League. Abbiamo dato tutto in questa competizione. Ora ne giocheremo un'altra molto affascinante, che ha dato molte gioie al Valencia, gareggeremo e andremo il più lontano possibile.

Qual è la sua valutazione sulla gara contro la Juve?

"La partita è stata combattuta, abbiamo avuto le nostre occasioni. Alla fine della prima parte il portiere ha fatto una splendida parata su Diakhaby. Poi è stato complicato, sono stati superiori. Ce la siamo giocata, ma sono soddisfatto dal lavoro della squadra".

Sconfitta in casa dello Young Boys in Svizzera decisiva per l'eliminazione?

"Questa competizione è così, molto impegnativa. Questo è passato, non possiamo fare nulla. Ora dobbiamo pensare che siamo in un'altra competizione europea, che ha regalato molte gioie a Valencia. Dobbiamo solo pensare all'Europa League".