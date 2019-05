Valencia, Parejo: "Emery grande allenatore, ma noi vogliamo la finale"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano del Valencia Dani Parejo ha presentato così in conferenza stampa l'andata della semifinale di Europa League in programma domani contro l'Arsenal: "Prima di tutto voglio mandare tutto il nostro sostegno a Iker Casillas (oggi ricoverato a causa di un infarto, ndr). Sono stato suo compagno di squadra in passato e gli mando un forte incoraggiamento".

Sulla semifinale: "Non si gioca tutti gli anni una partita come questa. Nella Liga siamo vivi e possiamo ancora arrivare quarti, ma in questo momento dobbiamo concentrarci sull'Europa League. Nelle due sfide con l'Arsenal ci giochiamo la possibilità di aspirare a un titolo".

Sull'Arsenal: "Giocheremo in uno stadio bellissimo, queste sono le partite che a tutti piace giocare. Anche se ultimamente l'Arsenal non ha fatto benissimo, domani si tratterà di Europa League e non di Premier. In una semifinale il cammino che stai facendo in campionato non conta".

Su Emery: "Mi ha allenato in passato. Parliamo di un tecnico che riesce sempre a far competere le sue squadre per grandi obiettivi. Il suo Arsenal, così come i suoi precedenti club, gioca un buon calcio. Ma noi daremo tutto e speriamo di ottenere un ottimo risultato".