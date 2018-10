Valencia, Parejo: "In Champions gruppo durissimo. Ma ci crediamo"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Valencia Dani Parejo ha parlato del pareggio ottenuto dalla squadra contro lo United: "Siamo felici dell'immagine che la squadra ha dato in campo, anche se avremmo dovuto segnare. Scontro Valencia-United per il secondo posto? E' un gruppo difficile, abbiamo grandi rivali da affrontare e dobbiamo continuare a pensare partita per partita".