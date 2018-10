Valencia, Parejo: "Pari ingiusto, prima o poi qualcosa deve cambiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesima gara senza vittoria per il Valencia che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Leganes. Dopo il pareggio Nico Parejo sulla prestazione della sua squadra ha detto: "Penso che abbiamo giocato una grande partita, nella prima parte tranne che in un rimbalzo non sono arrivati in area. Abbiamo conquistato 10 o 12 angoli. Abbiamo reagito dopo aver concesso il rigore. Il risultato è ingiusto per noi. Vedendo come ci alleniamo ogni giorno, prima o poi deve cambiare la situazione. Siamo stati nettamente superiori agli avversari, dobbiamo concretizzare però le occasioni che abbiamo".