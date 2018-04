Valencia, Pereira: "Vogliono riscattarmi ma io tornerò al Man United"

© foto di Alterphotos/Image Sport

L'ala del Valencia, ma di proprietà del Manchester United, Andreas Pereira, ha parlato al South China Morning Post del proprio futuro: "Il Valencia ha informato il mio agente che vorrebbe riscattarmi in vista del prossimo campionato. Sono lusingato ovviamente. Io non ho parlato con Mourinho ma sicuramente voglio tornare al Manchester United e giocarmi le mie possibilità. Non ho mai voluto lasciare i Red Devils, ho un contratto fino al 2020".