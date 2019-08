© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbero presto arrivare nuovi problemi per Cristiano Piccini, terzino cresciuto nel vivaio della Fiorentina e adesso in forza al Valencia. Come informa Marca, che in allegato ha anche il video del momento, infatti il laterale italiano classe '92 ha lasciato il centro di allenamenti della società spagnola a bordo di un'ambulanza. Dal club però ancora non arrivano spiegazioni a proposito delle motivazioni.