Valencia, pres. Murthy: "Distribuzione soldi per la Supercoppa ingiusta"

Poco prima del sorteggio delle semifinali di Supercoppa di Spagna, il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, aveva dichiarato che uno dei quattro club non era d'accordo con la ripartizione dei diritti della manifestazione, che si giocherà in Arabia Saudita. Nel giro di poche ore, questo club è uscito allo scoperto: si tratta del Valencia, che ha scritto alla Federazione per lamentare la somma che riceverà (meno di 3 milioni fissi), inferiore a quella che otterranno Real e Barcellona (otto milioni fissi). Il presidente del club, Anil Murthy, ha dichiarato: "Non siamo d'accordo sulla distribuzione economica. Siamo quattro grandi squadre e non possiamo ricevere somme così diverse".