Valencia, pronto l'assalto a Jony Rodriguez

Jony Rodriguez (27) è stato uno dei migliori calciatori del Deportivo Alaves in questa stagione e in Liga se ne sono accorti. L'ala nativa di Cangas del Narcea è di proprietà del Malaga, che però è quinto in Segunda Division e non potrà permettersi di tenerlo. Ecco perché è probabile che il suo futuro sia a Valencia, il club maggiormente interessato a lui.