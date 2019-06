Valencia, Rafinha come vice Parejo: si tratta con il Barcellona

© foto di Imago/Image Sport

Il Valencia vuole arrivare a Rafinha. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club iberico ha già iniziato le trattative per il brasiliano del Barcellona: serve un vice Parejo, che attualmente non ha ricambi. Inoltre Rafinha potrebbe trovare più spazio rispetto alla scorsa stagione, dove ha collezionato 8 presenze stagionali, di cui 5 in Liga.